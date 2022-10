© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- L'assessora alle Attività produttive, sicurezza e pari opportunità Monica Lucarelli interviene alla manifestazione "Io non rischio" organizzata dalla Protezione civile. Piazza del Colosseo. (ore 10:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa all'inaugurazione di "inQuiete", Festival di scrittrici di Roma. Cinema Avorio, via Macerata 12. (ore 15)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione del libro "Giulio Cesare, Indagine sulle Idi di marzo". Aranciera, largo Cristina di Svezia 23/A. (ore 16.30) (segue) (Rer)