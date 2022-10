Iran: segretario Stato Usa Blinken, popolo iraniano difende con coraggio diritti negati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il popolo iraniano sta difendendo con “straordinario coraggio i diritti che gli vengono negati”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, prima dell'incontro con gli attivisti della società civile sui diritti delle donne e dei diritti umani in Iran. “Siamo riuniti oggi mentre assistiamo a straordinarie dimostrazioni di coraggio in tutto l'Iran mentre donne, giovani e molti altri continuano a difendere i diritti fondamentali che continuano a essere loro negati dal regime iraniano”, ha dichiarato Blinken. “Questa per molti versi non è una storia nuova; questo va avanti da anni, da decenni. Ma sulla scia della morte di Mahsa Amini e della manifestazione spontanea di indignazione che ciò ha prodotto, penso che stiamo assistendo a qualcosa di davvero notevole in tutto il Paese, guidato principalmente da donne e giovani”, ha dichiarato Blinken. “Questa negazione dei diritti fondamentali, delle libertà fondamentali, è qualcosa contro cui gli Stati Uniti si sono battuti a lungo, così come molti altri Paesi nel mondo. Ma prima di tutto questo è il popolo iraniano che difende con straordinario coraggio i diritti che gli vengono negati. Abbiamo lavorato per sostenere coloro che si battono per le loro libertà fondamentali nonostante gli sforzi del regime per negare loro la capacità di riunirsi, di parlare liberamente, di comunicare tra loro”, ha affermato il segretario di Stato Usa. (segue) (Was)