Brasile: in caso di elezione Lula promette più sicurezza anche per lavoratori irregolari (3)

- Il candidato alle presidenziali ha anche sottolineato che il fulcro di un eventuale nuovo governo sarà la lotta alla fame. "Ho l'ossessione di porre fine alla fame. Perché non posso ammettere che un Paese che è il terzo produttore di cibo al mondo, il primo produttore di proteine animali sul pianeta Terra, abbia persone che cercano ossa e carcasse di pollo per alimentarsi. Sono 33 milioni le persone che ogni giorno vanno a dormire senza mangiare. Questa non è mancanza di denaro, è mancanza di vergogna da parte di chi governa il Paese", ha sottolineato. (Brb)