Argentina: inflazione al 83 per cento su anno a settembre

- L'inflazione in Argentina nel mese di settembre ha raggiunto l'83 per cento su base annua secondo dati ufficiali diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). L'indice dei prezzi ha segnato invece un aumento del 6,2 per cento su base mensile, dato leggermente migliore di quello previsto dagli analisti. La variazione complessiva nei primi otto mesi dell'anno è stata del 66,1 per cento. A trainare al rialzo l'indice nel mese di agosto sono state le voci del paniere relative ad abbigliamento e calzature (+10,6 per cento); bevande alcoliche e tabacco (+9,4 per cento); beni e servizi (+6,8 per cento); alimenti e bevande non alcoliche (+6,7 per cento); prodotti domestici (+6,0 per cento). Le proiezioni rilevate dall'ultima inchiesta della Banca centrale proiettano un inflazione al 100,3 per cento a fine 2022. (Abu)