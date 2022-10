Fmi: ministra Finanze canadese, Russia è piromane in un gruppo di pompieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non avrebbe dovuto partecipare alle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale che si sono tenute questa settimana a Washington. Lo ha detto ai giornalisti la ministra delle Finanze canadese, Chrystia Freeland. “La Russia è un piromane in un gruppo di pompieri: i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali hanno il dovere di proteggere l’economia globale, mentre la Russia rappresenta ormai il fattore di instabilità, e non le dovrebbe essere permesso di partecipare a queste riunioni”, ha detto. (Was)