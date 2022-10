Italia-Usa: Eni e Mit lavorano per rivoluzionare il settore energetico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della collaborazione tra aziende e mondo accademico, che rappresenta un punto cardine della cooperazione tra Italia e Stati Uniti, Ferrazza ha ricordato che Eni è stata la prima azienda energetica ad investire in questo settore con la startup Cfs, che ha creato “una forte sinergia tra il sapere scientifico e il dinamismo delle aziende, istituendo una collaborazione con il Plasma Science and Fusion Center del Mit”. La collaborazione con Eni, ha aggiunto, ha portato ad un confronto attivo con alcune delle principali realtà scientifiche in Italia, parte del network della società. “Nel nostro Paese, infatti, risiede una grande tradizione accademica, oltre ad industrie di eccellenza nei campi abilitanti alla tecnologia da fusione: questo è anche l’approccio di Eni, una ricerca concreta e finalizzata al rapido sviluppo dell’industrializzazione dei progetti”, ha affermato. Quest’ultimo aspetto è stato ribadito anche da Dennis Whyte, professore di ingegneria e direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit. In un commento ad “Agenzia Nova”, Whyte ha sottolineato che iniziative bilaterali come quella che Eni sta portando avanti con l’ateneo rappresentano un motore importante per il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Stati Uniti. “La relazione tra Eni, Mit e la startup Cfs è anche al centro dello sforzo per il contrasto al cambiamento climatico: Eni è tra i principali finanziatori del centro, che si occupa dello studio delle principali sfide ingegneristiche al progetto per l’industrializzazione della fusione da confinamento magnetico”, ha spiegato, aggiungendo che la portata dell’iniziativa richiede necessariamente il lavoro congiunto di organizzazioni e talenti diversi. (segue) (Was)