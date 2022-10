Italia-Usa: Eni e Mit lavorano per rivoluzionare il settore energetico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo collaborando con un importante numero di realtà italiane attive nel campo della tecnologia, tra cui l’Enea, con cui stiamo portando avanti un esperimento per consentire agli impianti per la fusione di scaricare più calore, rafforzando la produzione, e anche con il Politecnico di Torino”, ha affermato il professore del Mit, aggiungendo che il progetto “sta avanzando generalmente bene”, in linea con la tabella di marcia. Anche Bob Mumgaard, amministratore delegato di Commonwealth Fusion Systems, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che la costruzione di Sparc, il cui completamento è previsto per il 2025, sta “andando avanti bene presso il nostro campus in Massachusetts: siamo riusciti a dimostrare che i magneti con tecnologia superconduttiva sono in grado di rafforzare sensibilmente il campo magnetico, consentendo l’operatività di impianti di minore dimensione, e quindi più facili da commercializzare”. Eni, ha continuato, guarda al progetto come “un investimento strategico per sviluppare la fonte energetica del futuro”. (Was)