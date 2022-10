Ue: Gentiloni, rallentamento della crescita nel 2023 è una sfida per la coesione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento della crescita economica previsto per l’Eurozona nel 2023 rappresenta “una sfida per la coesione sociale: il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, tenterà di dividere le nostre società, e anche per questo è fondamentale gestire al meglio questa crisi”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un intervento alla Georgetown University a Washington. “La guerra in Ucraina sta avendo impatti negativi sulle prospettive di crescita di tutto il mondo: il rialzo dei prezzi energetici, l’inflazione galoppante, la stretta in termini di politica monetaria e l’elevatissima incertezza rappresentano un rischio concreto per la crescita economica”, ha detto. (Was)