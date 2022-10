Turchia: forte esplosione in una miniera di carbone, 49 persone intrappolate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte esplosione è avvenuta questa sera in una miniera di carbone nel complesso minerario turco di Amasra, situato nella provincia di Bartin, sul Mar Nero. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il governatore di Bartin, Nurtac Arslan, ha dichiarato: "Attualmente ci sono 44 persone a 300 metri di profondità e cinque persone a 350 metri. I nostri sforzi di soccorso continuano. Otto persone sono state già tratte in salvo”. In una dichiarazione, la Presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze della Turchia (Afad) ha affermato che non sono ancora chiare le cause dell’esplosione.(Res)