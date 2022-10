Ue: Gentiloni su piano tedesco per energia, mantenere integrità del mercato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha recentemente annunciano un piano da 200 miliardi di euro per contenere i rialzi dei prezzi energetici e i rincari delle bollette: tuttavia, non tutti i Paesi europei hanno uno spazio fiscale sufficiente per iniziative di tale portata, e si pone il problema di mantenere l’integrità del mercato unico evitando frammentazioni. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un intervento alla Georgetown University a Washington. “Anche per questo, ho proposto una risposta europea per risolvere questa crisi, traendo ispirazione dal meccanismo Sure che ha consentito di proteggere molti posti di lavoro durante la pandemia”, ha detto. (Was)