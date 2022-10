Malta: sicari Daphne Caruana Galizia condannati a 40 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fratelli George Degiorgio, 59 anni, e Alfred Degiorgio, 57 anni, hanno ammesso la loro colpevolezza nell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, avvenuto 5 anni fa, e sono stati condannarti a 40 anni di carcere ciascuno. I due, riferisce il quotidiano “Times of Malta”, hanno deciso di ritirare la dichiarazione di "non colpevolezza" - depositata in tribunale questa mattina - in cambio di una sentenza più clemente. Sebbene gli accusati abbiano ammesso la loro colpevolezza, il tribunale ha confermato la sentenza proposta dalle parti condannandoli a 40 anni di reclusione e al pagamento di 42.930 di spese ciascuno. I due sono accusati di aver piazzato la bomba che ha fatto saltare in aria l'auto di Daphne Caruana Galizia lo scorso 16 ottobre 2017. La giornalista stava indagando sulla corruzione tra i circoli politici ed economici del Paese, noto per essere un paradiso fiscale nel Mediterraneo. (Res)