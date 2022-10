Usa: Yellen, contenimento inflazione è priorità assoluta ma ancora lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenimento dell’inflazione è una priorità assoluta per l’amministrazione Biden, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Washington. “Il governo federale sta continuando a prendere provvedimenti per rafforzare l’offerta di energia, abbassare i costi in capo alle famiglie e sostenere settori strategici come la sanità: servirà tempo prima di vedere gli impatti concreti di queste misure, ma siamo fiduciosi”, ha detto. (Was)