Camera: Fico, in dieci anni restituito oltre 700 mila euro, non accetto lezioni su regole M5s

- “Ho sempre rispettato tutte le regole del Movimento: sulle restituzioni così come sui due mandati. E dunque non accetto lezioni di principio su questo, da nessuno”. Lo ha affermato l’ex presidente della Camera, Roberto Fico. “Da presidente della Camera - ha spiegato - ho rinunciato a 300 mila euro di indennità di carica in poco meno di cinque anni, cui si aggiungono 130 mila euro cui ho rinunciato da presidente della Vigilanza Rai. E in questi anni ho restituito più di 300 mila euro dei miei stipendi alla comunità. Per un totale di oltre 700 mila euro”. “E adesso da ex presidente della Camera come è giusto non avrò diritto a nessuna indennità, nessuna diaria e a nessun rimborso spese, ma solo ad un ufficio alla Camera per un tempo limitato, come previsto dalle norme di Montecitorio”, ha concluso. (Rin)