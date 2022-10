Turchia-Qatar: presidente Erdogan incontra emiro del Qatar a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto oggi a Istanbul l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in visita nel Paese. Lo riferisce una nota della presidenza turca. Dopo l'incontro a porte chiuse, i due leader hanno partecipato all’ottavo incontro dell’Alto comitato strategico tra Turchia e Qatar dove sono stati firmati undici accordi in vari settori tra cui comunicazione, salute, industria, trasporti, agricoltura, proprietà intellettuale. L’incontro di oggi si svolge a circa un mese dall’inizio del campionato mondiale di calcio che si terrà proprio in Qatar, il primo Paese mediorientale a ospitare l’evento sportivo, dal 20 novembre prossimo. (segue) (Res)