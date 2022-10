Turchia-Qatar: presidente Erdogan incontra emiro del Qatar a Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 ottobre scorso, il parlamento turco ha approvato una risoluzione presidenziale con cui Ankara si è impegnata a inviare “ulteriori forze” in Qatar, al fine di sostenere Doha a sopperire alla mancanza del personale necessario a garantire sicurezza durante un evento di tale portata e fronteggiare eventuali minacce soprattutto di natura terroristica. Nella risoluzione non sono stati forniti particolari dettagli. Tuttavia, nel gennaio scorso, il ministero dell’Interno turco aveva fatto sapere che la Turchia avrebbe inviato oltre 3.000 agenti antisommossa e 100 poliziotti per operazioni speciali in Qatar, insieme a 50 specialisti di dispositivi esplosivi e 80 tra cani da fiuto e cani antisommossa. (Res)