Ucraina-Arabia Saudita: colloquio tra Zelensky e principe ereditario saudita

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Lo riferisce il presidente ucraino in una nota sul suo profilo Twitter, precisando di aver espresso il suo ringraziamento all’erede al trono saudita per aver sostenuto l'integrità territoriale dell'Ucraina e per aver votato la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’annessione illegale da parte della Russia delle provincie ucraine di Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk e Donetsk. “Abbiamo deciso di interagire nel rilascio di prigionieri di guerra. Abbiamo concordato la fornitura di aiuti macrofinanziari all'Ucraina”, ha dichiarato Zelensky.(Res)