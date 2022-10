Lazio 2023: il campo largo, anzi larghissimo, che guarda fino a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto dall’ufficio di Palazzo Senatorio, con affaccio sui Fori imperiali, al sindaco Roberto Gualtieri deve sembrare larghissimo, e forse pure un po’ minato, il campo largo invocato per le elezioni regionali. Ma va così: nella tempesta si cerca un punto fermo. E Gualtieri lo è per il Pd, dopo la sconfitta nazionale in cui i dem hanno pagato il mancato accordo con il Terzo polo e il Movimento 5 stelle. L’ex titolare del Mef, a differenza di Enrico Letta, è riuscito finora nell’intento di tenere unito il centrosinistra. Il tutto nella città italiana più difficile da amministrare, con le liste ecologiste che si oppongono al termovalorizzatore e persino alcuni consiglieri del suo Pd che ogni tanto accusano mal di pancia. Il bilancio politico del sindaco, dopotutto, è positivo: un anno di governo e soltanto una rocambolesca dimissione, quella di Albino Ruberti. Un passo indietro dovuto, per le parole utilizzate nel corso di una cena. “Inginocchiati, ti ammazzo”, sono espressioni che non si addicono al capo di gabinetto di una Capitale, neanche se si sta parlando di calcio, come lui stesso sostiene. Ma a parte questo incidente - di cui molto s’è detto, anche che provenisse da fuoco amico - Gualtieri sul fronte della tenuta ha fatto meglio dei suoi predecessori di centrosinistra: Ignazio Marino dopo dieci mesi aveva perso due pezzi; Virginia Raggi a sei mesi contava sei dimissionari. E in questi giorni il sindaco ha anche rimesso in riga giunta e consiglio, dopo le polemiche di cinque eletti dem che hanno lamentato uno scollamento. (segue) (Rer)