Lazio 2023: il campo largo, anzi larghissimo, che guarda fino a Roma (2)

- Riunioni, confronti, poi la chiamata alle armi, che è quella che arriva da lontano, dal Pd che ancora conta i feriti dopo il disastro nazionale. “Campo largo” e “ricucire le fratture sui territori”, non si ripete altro, come un mantra tra i dem. Così il primo a muoversi su questo fronte di battaglia, gli va riconosciuto un certo coraggio, è stato il minisindaco dem del Municipio Roma III, Paolo Marchionne. Con un cambio in giunta ha ricucito con Sinistra civica ecologista che era all’opposizione fin dall’insediamento. L’operazione però ha scontentato quattro dem e si è tradotta in un cambio di guardia alla guida del gruppo consiliare. I quattro lo hanno accusato di aver dato ordine di sostenere un atto di Azione in Aula sul termovalorizzatore, lui ha definito “fantasiosa” questa ricostruzione. E ora è un altro giorno e "non sono questi i problemi, ma quelli della città e dei cittadini", dice Marchionne. Che tanto, la coperta come la tiri è corta. Forse lo sanno i suoi colleghi ai Municipi X e XIII. Pure loro, lo scorso anno, hanno scontato gli stessi problemi. Tuttavia, se a Ostia la rottura (che fu con i Giovani democratici) sembra sia stata sanata con l’ingresso in giunta di un esponente di Europa verde, all'Aurelio la ferita è ancora aperta, con due consiglieri di centrosinistra fuori dalla maggioranza. (segue) (Rer)