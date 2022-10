Lazio 2023: il campo largo, anzi larghissimo, che guarda fino a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Al netto adesso di gesti di coraggio e ricostruzioni, più o meno fantasiose, un dato non può essere ignorato. Il campo largo, cercato e invocato per le elezioni regionali, non può non guardare a Gualtieri e a quello che Gualtieri è in grado di fare in termini di tenuta di liste e anime politiche diverse. Un’offerta, sul tavolo del Terzo polo (perché digerisca, almeno su base regionale, l’alleanza con il Movimento 5 stelle) potrebbe essere un allargamento della giunta capitolina ad Azione e Italia viva, magari favorendo lo spostamento verso la Regione Lazio di un assessore romano, magari uno di quelli vicini al mondo produttivo. Sul punto i diretti interessati riferiscono che non sanno. Ma quello che resta, dopotutto, sono sempre i dati: gli atti che si approvano nelle aule, da un lato; il campo largo, anzi larghissimo, dall'altro. Un campo in fondo al quale non c’è certezza ma almeno una speranza, di battere il centrodestra, c’è. E forse lo sa l’ex sindaca Virginia Raggi, che in questo quadro resterebbe un po' defilata, se dopo un anno di silenzio è tornata sui social per dire che Gualtieri governa male (ma invero i dati sulla qualità della vita sono migliorati) e il campo largo (invocato da Zingaretti e Gualtieri, e che terrebbe dentro Roberta Lombardi in Regione Lazio e fuori lei in Campidoglio) è “fantapolitica”. © Agenzia Nova - Riproduzione riservata (Rer)