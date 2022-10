Serbia: commissaria Ue Johansson, chiediamo allineamento su politica concessione visti a Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha contattato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in merito alla politica di concessione dei visti a Paesi terzi. Lo ha dichiarato la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, durante la conferenza stampa finale del consiglio Giustizia e Affari interni a Lussemburgo. "Abbiamo anche avviato anche altri contatti ad alti livelli e abbiamo già ricevuto delle promesse sulla base delle quali la Serbia allineerà la sua politica di concessione dei visti con la nostra, specialmente verso i Paesi più urgenti in questo momento, come Burundi, Tunisia e India", ha detto. "Lavoriamo a strettissimo contatto con la Serbia e i nostri partner nei Balcani occidentali sulla situazione dei visti. Mi attendo che rispettino le promesse, anche se non escludiamo di prendere ulteriori misure in caso non si raggiunga la giusta cooperazione", ha aggiunto. "Per adesso la cooperazione è buona e ci è stato promesso che si adegueranno al nostro regime dei visti. Continuerò a lavorare in questo senso e nelle prossime settimane mi incontrerò più volte con i vari partner dei Balcani occidentali, avremo tempo per allinearci", ha detto. (Beb)