Italia-Usa: Eni e Mit lavorano per rivoluzionare il settore energetico

- La fusione a confinamento magnetico promette una vera e propria rivoluzione in campo energetico perché, una volta sviluppata a livello industriale, permetterebbe di avere a disposizione una fonte di energia pulita, sicura e virtualmente illimitata. Lo ha detto Francesca Ferrazza, responsabile Magnetic Fusion Initiatives di Eni, interpellata da “Agenzia Nova” sulla collaborazione scientifica che la società sta portando avanti con il Massachusetts Institute of Technology (Mit), negli Stati Uniti, per promuovere la ricerca e l’industrializzazione della fusione a confinamento magnetico. La società guidata da Claudio Descalzi ha ospitato la settimana scorsa la fiera Maker Faire Rome, presso i propri spazi di Roma Ostiense, nell’area dell’ex Gazometro, a cui ha partecipato con una installazione volta a raccontare ai visitatori proprio la fusione a confinamento magnetico: una delle tecnologie più innovative del suo percorso di decarbonizzazione. L’installazione ha riprodotto, in chiave concettuale, un prototipo di reattore denominato “Tokamak”, componente fondamentale del processo di fusione con il quale si punta a riprodurre, sulla Terra, la stessa forma di energia che alimenta le stelle. (segue) (Was)