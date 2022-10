Italia-Usa: Eni e Mit lavorano per rivoluzionare il settore energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le più brillanti menti della ricerca sono al lavoro su questa tecnologia con diversi progetti in tutto il mondo”, ha aggiunto Ferrazza, ricordando che Eni è impegnata dal 2018 su diversi filoni di innovazione riguardanti le tecnologie associate a questa forma di energia. Oltre alla collaborazione scientifica con il Mit, nel quadro del programma Lift (Laboratory for innovation in fusion technology), la società è azionista di Commonwealth Fusion System (Cfs), uno spin-out del Mit creato con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione della fusione a confinamento magnetico. Inoltre, Eni partecipa al progetto Dtt (Divertor Tokamak test facility) insieme ad Enea e ad alcune università e centri di ricerca italiani, per l’ingegnerizzazione e la costruzione di una macchina sperimentale finalizzata a fornire risposte scientifiche e tecnologiche ad alcuni aspetti del processo di fusione. Sempre in questo campo, l’azienda collabora con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e con i principali atenei per accrescere il know-how sulla fusione attraverso la ricerca di base, la modellazione avanzata e le competenze. La società ha anche messo a disposizione dei ricercatori il proprio Green Data Center, che grazie all’elevata potenza di calcolo permette di utilizzare modelli matematici molto complessi per descrivere la fisica dei processi di fusione. (segue) (Was)