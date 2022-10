Italia-Usa: Eni e Mit lavorano per rivoluzionare il settore energetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Commonwealth Fusion Systems ha sicuramente una delle roadmap più promettenti e sfidanti a livello internazionale: prevede infatti di costruire e testare, entro il 2025, il primo impianto pilota che si chiamerà Sparc”, ha spiegato Ferrazza, aggiungendo che il prototipo avrà un diametro di circa quattro metri. L’obiettivo sarà confermare il corretto funzionamento dei magneti per la configurazione toroidale e il raggiungimento del bilancio positivo di energia netta. In questo modo, sarà possibile studiare la gestione della potenza, la resistenza dei materiali nell’ambiente di fusione e l’apparato di iniezione del combustibile. Secondo Ferrazza, Sparc farà da banco di prova per lo sviluppo di Arc, il primo impianto a fusione su scala industriale in grado di immettere in rete elettricità a zero emissioni, la cui realizzazione è prevista all’inizio del prossimo decennio. Negli ultimi anni, le necessità di superconduttori in grado di sostenere temperature molto elevate ha rappresentato il principale ostacolo ingegneristico al progetto. “La fusione è molto difficile da replicare sulla Terra, perché richiede di portare gli isotopi di idrogeno a temperature che superano i 100 milioni di gradi: il risultato raggiunto nel 2021 da Cfs, con la sperimentazione del primo magnete con tecnologia superconduttiva Hts (High temperature superconductors) è una vera e propria svolta nel percorso per ottenere il primo impianto commerciale per l’energia da fusione”, ha spiegato la responsabile di Eni. La tecnologia del confinamento impiega campi magnetici molto potenti per confinare il plasma (in cui avviene la fusione) all’interno del Tokamak. (segue) (Was)