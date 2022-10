Ucraina: Gentiloni, attacchi russi contro città sono segno di debolezza e disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta della comunità internazionale all’invasione russa dell’Ucraina “sta funzionando, e i recenti attacchi contro le città ucraine sono un segnale non di forza, ma di debolezza e disperazione”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un intervento alla Georgetown University a Washington. “Da febbraio, Europa e Stati Uniti hanno imposto sanzioni senza precedenti alla Russia, garantendo assistenza militare e finanziaria che si è dimostrata fondamentale per la difesa ucraina”, ha detto, aggiungendo che in questo modo è stato anche possibile ridurre la dipendenza del continente europeo dalle forniture energetiche russe. (Was)