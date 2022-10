Energia: Yellen, importo del tetto al prezzo del petrolio russo non è stato ancora deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione finale sull’importo preciso del tetto da imporre al prezzo del petrolio russo non è stata ancora presa: non ho detto che stiamo considerando una soglia intorno al 60 dollari al barile. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Washington. “In ogni caso, la Russia non deve beneficiare di nuovi profitti derivanti dalle atrocità che ha commesso durante l’invasione dell’Ucraina”, ha detto. (Was)