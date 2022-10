Ue: Yellen, Europa sta affrontando tensioni economiche molto serie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa sta affrontando tensioni economiche molto serie. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Washington. “La forza del dollaro, in questo momento, riflette le differenze tra le economie dei singoli Paesi”, ha detto, aggiungendo di sostenere un regime di tassi di cambio fluttuanti, e determinati quindi solamente dal mercato. La movimentazione dei tassi di cambio, ha continuato, è uno strumento che viene spesso utilizzato in risposta a shock di natura economica. (Was)