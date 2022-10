Brasile: Bolsonaro critica giustizia elettorale per stop a indagini contro istituti sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione, Jair Bolsonaro, ha criticato la decisione della giustizia elettorale di respingere la richiesta di aprire un'indagine sull'operato degli istituti di ricerca che hanno svolto i sondaggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. "Che cosa ha fatto il Tribunale superiore elettorale? Ha detto che non si può indagare sui sondaggi. In altre parole, gli istituti di ricerca potranno continuare a mentire e attraverso queste e bugie far guadagnare vori al mio avversario", ha detto Bolsonaro nel corso di una intervista per alcuni blog sportivi. (segue) (Brb)