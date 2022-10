Brasile: Bolsonaro critica giustizia elettorale per stop a indagini contro istituti sondaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di consensi ottenuto da Bolsonaro non solo non era stato previsto da nessun istituto di sondaggi, ma è stato superiore di circa 1,7 milioni anche a quelli avuti al primo turno delle presidenziali del 2018. Conosciuto l'esito dello scrutinio, lo stesso Bolsonaro ha detto di aver "sconfitto le bugie dei sondaggi". Critiche ripetute anche da altri esponenti del governo. Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha chiesto agli elettori di Bolsonaro di boicottare i prossimi sondaggi. "La pubblicazione di sondaggi come arma di manipolazione degli elettori dovrebbe essere vietata. Non permetteremo agli istituti di fare questo disservizio. Chiedo a tutti coloro che sostengono il presidente di non rispondere a nessun sondaggio di Ipec, Datafolha e simili in occasione del secondo turno delle elezioni", ha detto in un video pubblicato sui profili delle reti sociali. (segue) (Brb)