Difesa: Thyssenkrupp consegna la prima fregata Meko all’Egitto

- Thyssenkrupp Marine Systems ha consegnato oggi la prima fregata MekoA-200 EN alla Marina militare dell’Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa di Thyssenkrupp. La nave, battezzata con il nome “Al Aziz”, è la prima di quattro fregate Meko A-200 EN ordinate dalla Marina egiziana. Come riferisce la nota, l’Egitto ha ordinato in totale quattro fregate Meko, con le prime tre unità prodotte in Germania e la quarta nave costruita dai cantieri navali di Alessandria d’Egitto. Alla cerimonia di oggi a Bremerhaven, la fregata “Al Aziz” è stata presa in carico dalla Marina egiziana dopo soli 38 mesi dall'entrata in vigore del contratto. Oltre alla cerimonia di consegna, le celebrazioni includevano la nomina di una seconda fregata Meko A-200 EN per la Marina egiziana che ha preso il nome di “Al Qadeer”. Il capo di Stato maggiore della Marina egiziana, il viceammiraglio Ashraf Ibrahim Atwa, ha dichiarato: “Sono grato all'amichevole Repubblica di Germania per il rapporto costruttivo che costituisce l'esempio da seguire altri Paesi. La Germania supporta sempre l'Egitto con la tecnologia aggiornata necessaria per migliorare le nostre capacità navali. Abbiamo una lunga storia di cooperazione di successo, come si evince dai sottomarini 209 altamente efficienti. La nostra cooperazione non si è limitata alla sola costruzione di nuove navi, ma è stata anche estesa alla formazione avanzata per i nostri equipaggi per assorbire la nuova tecnologia avanzata”.(Res)