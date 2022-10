Burkina Faso: leader golpista Traoré nominato presidente della Transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader golpista del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, è stato nominato presidente della Transizione. Lo riferisce la giunta militare in un comunicato diffuso al termine del primo giorno di dialogo nazionale che si ha preso il via oggi nella capitale Ouagadougou con l'obiettivo di stabilire una nuova Carta della transizione e nominare un nuovo presidente. Gli incontri si svolgeranno nell'arco di due giorni nella Salle des Banquets e sono organizzati da un comitato che è stato istituito per l'occasione, formato da circa 30 persone e guidato dal colonnello maggiore Celestin Simporé, già vice capo di Stato maggiore delle Forze armate sotto il leader deposto Paul-Henry Sandaogo Damiba. In pochi giorni questa commissione ha preparato i dettagli logistici di questo incontro e ha redatto la versione della Carta di transizione che sarà discussa oggi. I colloqui si tengono due settimane dopo il colpo di Stato condotto lo scorso 30 settembre da un gruppo di militari guidati dal comandante Traoré che ha rovesciato la precedente giunta al potere. (segue) (Res)