Burkina Faso: leader golpista Traoré nominato presidente della Transizione (3)

- La protesta contro la Francia è aumentata in particolare dopo che voci supportate anche dai nuovi golpisti hanno denunciato di un coinvolgimento di Parigi nel golpe. In un intervento televisivo sull'emittente nazionale "Rtb", il leader del colpo di Stato in Burkina Faso, Ibrahim Traoré, aveva dichiarato che il presidente deposto Paul-Henri Damiba si era rifugiato in una base militare francese per preparare una controffensiva. I golpisti hanno dichiarato che Damiba avrebbe trovato rifugio nella base francese di Kamboinsin, con l'obiettivo di pianificare una risposta all'azione di forza messa in atto ieri da alcuni membri delle Forze speciali, guidate da Traoré. L'esercito francese ha prontamente respinto ogni accusa di coinvolgimento nel golpe di ieri: l'ambasciata a Ouagadougou ha deciso di rilasciare tale dichiarazione in risposta alle notizie che circolano sui social media, mentre in città sono aumentati gli appelli a manifestare contro la presenza delle truppe francesi nel Paese. Il 2 e 3 ottobre altre raffiche di spari sono state registrate in diverse zone di Ouagadougou ed esplosioni sono state segnalate anche nei pressi del campo militare che ospita le forze speciali francesi. In serata un'ulteriore condanna degli eventi è venuta dal ministero degli Esteri di Parigi, che in una nota ha negato formalmente ogni coinvolgimento negli eventi in corso in Burkina Faso. "La base dove si trovano le forze francesi non ha mai ospitato Paul-Henri Sandaogo Damiba" e lo stesso vale per "la nostra ambasciata", si legge nella dichiarazione. In questo contesto il comandante Ibrahim Traoré, che mercoledì sera è stato nominato nuovo capo dello Stato, aveva già invitato i suoi connazionali ad astenersi da atti di vandalismo contro l'ambasciata francese. In una dichiarazione letta in diretta televisiva sull'emittente "Rtb" lo scorso 2 ottobre, Traoré aveva quindi sostenuto che la situazione nel Paese "è sotto controllo". (Res)