Italia-Polonia: ambasciata polacca organizza a Roma la mostra "Mamma, io non voglio la guerra!"

- "Mamma, io non voglio la guerra!" è il titolo della mostra che verrà inaugurata il 18 settembre alla Biblioteca europea a Roma in presenza degli ambasciatori in Italia di Polonia, Anna Maria Anders, e d'Ucraina, Yaroslav Melnyk. La mostra, organizzata dall'ambasciata di Polonia a Roma con il sostegno dell'ambasciata d'Ucraina e, fra l'altro, il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Biblioteche di Roma, è stata realizzata dall'Archivio di Stato di Varsavia in base al progetto d'archivio polacco-ucraino 1939-45 Poloia/ 2022 Ucraina. La mostra presenta disegni di bambini polacchi che danno conto delle esperienze da loro vissute durante la Seconda guerra mondiale e l'occupazione tedesca degli anni 1939-1945, conservati nell'Archivio degli Atti nuovi di Varsavia, insieme a disegni contemporanei di bambini ucraini, riguardanti la guerra attualmente in corso in Ucraina, raccolti sul portale "Mom I see war". (segue) (Com)