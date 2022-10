Italia-Polonia: ambasciata polacca organizza a Roma la mostra "Mamma, io non voglio la guerra!" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un comunicato dell’ambasciata di Polonia a Roma, sono opere molto significative e straordinariamente toccanti che, malgrado la distanza temporale di 76 anni, trasmettono le stesse immagini degli orrori della guerra catturate dallo sguardo di un bambino. La somiglianza tra i disegni d'epoca e quelli odierni è sconvolgente. Vediamo come agli occhi di un bambino la guerra appare sempre la stessa. Cambia il tempo, cambia il luogo, cambiano i bambini-testimoni, ma la guerra è sempre la stessa, è sempre un male, e i bambini ne sono sempre le vittime. La mostra non è solo la rappresentazione del grande orrore di fronte alla guerra o la riflessione contro di essa, ma è anche un messaggio di speranza che le generazioni giovani, consapevoli della propria identità, sopravvivranno al peggior trambusto della storia della propria nazione. (Com)