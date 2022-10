Ue: eurodeputato Majorino (Pd), elezione Fontana è salto di qualità verso interferenze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera rappresenta un salto di qualità verso le possibili interferenze russe. A dirlo su Twitter Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd. "L'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera è un clamoroso salto di qualità sui rischi riguardanti le possibili interferenze russe in Italia e in Europa. Porteremo immediatamente in commissione speciale Inge (Commissione speciale sulle interferenze straniere) del Parlamento Europeo questa pagina oscura e buia", si legge nel tweet di Majorino. (Beb)