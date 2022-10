Roma: droga, munizioni e un distintivo della Gdf nascosti in un box, arrestato 39enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Droga, munizioni, un distintivo della Guardia di finanza e una pettorina della polizia locale di Roma Capitale, nascosti in un box privato. I Carabinieri della stazione di Roma Quadraro hanno arrestato un romano di 39 anni, incensurato e commerciante di professione, gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di segni o distintivi contraffatti. In particolare, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi in atteggiamento sospetto nella zona di via Quinto Novio, ed hanno deciso di controllarlo. La sua eccessiva agitazione alla vista dei Carabinieri li ha convinti ad approfondire le verifiche sul suo conto, arrivando ad individuare un box a lui in suo ubicato poco distante. (segue) (Rer)