Veneto: a Vicenza disposto piano triennale da 10 milioni di euro per opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Vicenza ha preparato un piano triennale dedicato alle opere pubbliche che prevede, solo per il 2023 lo stanziamento di 44 milioni e 440 mila euro. "Il 2023 sarà un anno di svolta perché arriveranno i frutti di un lavoro pluriennale che porterà all'apertura di numerosi cantieri di rilievo", ha spiegato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. "Su tutti, la nuova biblioteca Bertoliana all'ex tribunale, su cui mettiamo un timbro definitivo, iscrivendo in bilancio le cifre che ci permettono di farla diventare realtà. Peraltro, con un investimento di 10 milioni già previsti nel bilancio triennale, in accordo con la Soprintendenza andremo a riqualificare non solo il vecchio palazzo di giustizia, ma l'intera area, compreso il parcheggio di Santa Corona", ha poi aggiunto. Il piano triennale vedrà lo stanziamento complessivo di 10 milioni di euro. (Rev)