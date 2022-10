Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piemonteore 9 Bosco Marengo - viale Santa Croce, l’Assessore Poggio partecipa al Convegno di Studi in occasione dei 450 anni dalla morte di Papa San Pio Vore 9:30, Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC, Via Roma 15, l’Assessore Protopapa partecipa al convegno “Montagna, un futuro di opportunità”ore 10:30, Monticello d’Alba, Castello dei Conti Roero, il Vicepresidente Carosso partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 42°Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero di Vezza d’Alba.ore 11, Front Canavese, via G. Falcone, l’Assessore Tronzano presenzia all’inaugurazione del nuovo deposito polivalente (segue) (Rpi)