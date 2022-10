Milano: al Teatro Lirico la Giunta comunale discute del futuro della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un miliardo di euro in fondi dal progetto Next Generation Eu e altri quattro miliardi da ulteriori finanziamenti per potenziare l'attrattività di Milano. Ma anche ulteriori 150 progetti al vaglio della direzione rigenerazione urbana per 13 miliardi di investimenti. "Chi è stato eletto deve rendere conto alla città, vogliamo rendere conto di quello che realisticamente vogliamo e possiamo fare, mostrare il frutto del nostro lavoro". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala in apertura del convegno "Milano cresce Milano aiuta", che si è svolto al Teatro Lirico. Alla convention hanno partecipato, oltre al sindaco, tutti gli assessori della Giunta comunale. Uno dei temi centrali è stata la realizzazione di nuove case erp: sono ottomila quelle previste, ha detto l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran. "Milano ha la più grande offerta di case erp in Italia – ha aggiunto durante il suo intervento - circa l'11 per cento dei milanesi abita in case popolari che sono sia di Regione Lombardia sia del Comune, che ne gestisce 28mila. In spesa corrente significa oltre 20 milioni investiti per fare quadrare i conti senza tanti aiuti statali". Il piano di governo del territorio di Milano prevede poi la creazione di 20 nuovi parchi che aggiungeranno 3 milioni di metri quadrati di aree verdi, sommandosi alle 25 già esistenti "di cui 19 gestiti dal Comune di Milano e sei da altri soggetti, come il parco Lambro", ha affermato Elena Grandi, assessore all'ambiente. Un altro obiettivo è la riduzione di polveri sottili e monossido di carbonio. La previsione è avere meno 45 per cento di co2 entro il 2030, per poi avere una città carbon neutral entro il 2050. (segue) (Rem)