Milano: al Teatro Lirico la Giunta comunale discute del futuro della città (2)

- "Stiamo lavorando sull'edilizia scolastica, sia dal punto di vista del Pnrr sia dal punto di vista degli interventi ordinari. Sono aperti 24 cantieri per nuove scuole per 280 milioni di euro di investimento", ha aggiunto la vicesindaco con delega all'istruzione Anna Scavuzzo. Per quanto riguarda la mappatura dei beni comunali "abbiamo fatto mappature e analisi di 200 beni di proprietà comunali, 11 aggiudicazioni nel 2022 e 63 beni da assegnare entro il 2025", ha poi aggiunto l'assessore comunale al bilancio Emmanuel Conte. 1000 gli spazi di proprietà del Comune ai piani bassi dei quartieri di edilizia popolare, di cui 600 sono già occupati con regolare contratto da attività commerciali e sociali, più 50 spazi che saranno assegnati entro il 2024. "L'obiettivo 2023: pubblicazione di altri tre bandi, per assegnare altri 32 spazi", ha poi aggiunto. Conte ha poi parlato della redditività degli affetti della galleria Vittorio Emanuele: 60 milioni gli euro incassati nel 2022. "Milano resta la capitale economica d'Italia – ha affermato in conclusione l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello -, ma in questo periodo non possiamo permetterci di avere una parte della città che continua a crescere e una parte che arranca. Stiamo cercando di lavorare su uno sviluppo economico inclusivo". (Rem)