Libia: Usa lodano partecipazione delegazione congiunta militare libica a Iade 2022 in Tunisia

- L’incaricato d’affari dell’ambasciata degli Stati Uniti in Libia, Leslie Ordeman, ha accolto con favore la partecipazione di una delegazione militare congiunta da parte della Libia all’esposizione internazionale dedicata all’aerospazio Iade 2022 in Tunisia. “Sono rincuorato che la Libia abbia inviato una delegazione militare congiunta allo Iade 2022 in Tunisia. Il popolo libico merita un esercito unito in grado di difendere la sovranità del proprio Paese così come merita un governo democraticamente eletto che rappresenti una Libia unita”, ha dichiarato Ordeman secondo quanto riferisce una nota dell’ambasciata Usa in Libia. “Gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare con un esercito libico unificato in grado di proteggere la patria ed essere fonte di stabilità e orgoglio per l'intero paese. È un percorso impegnativo ma che aiuterà profondamente la Libia una volta realizzata", ha dichiarato il diplomatico.(Res)