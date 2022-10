© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla sicurezza e protezione civile Marco Granelli interviene alla manifestazione sulle buone pratiche di Protezione civile "Io non rischio"via Gaetano de Castilla, ai piedi del Bosco Verticale (ore 11:30)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla cerimonia di intitolazione della Piazza dei Saperi.Padiglione della biblioteca di Baggio, accesso da via Pistoia angolo via Masaniello (ore 12)L'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolè porta il suo saluto all'iniziativa "La notte dei senza dimora", una notte in piazza, organizzata da Insieme nelle terre di mezzo onlus, per sperimentare e condividere la condizione di chi non ha casa.Piazza Sant'Eustorgio (ore 18:30)REGIONEL'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli interviene al convegno per il "50° Enaip Lombardia".Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1 (ore 9)L'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, partecipa alla 115ª Mostra del Bitto.inaugurazione in auditorium Sant'Antonio, piazza Sant'Antonio, 1 Morbegno/So (ore 10:45)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, partecipa al 2° Torneo di Calcio di beneficenza “Mettiamo in gioco e aiutiamo i bambini malati a sognare un futuro più felice”.Campo di calcio “Candido Cannavò”, Istituto penitenziario di Milano San Vittore, piazza Filangieri, 2 (ore 16)VARIEConvegno promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, "Riscoprirsi comunità di fronte alle crisi energetiche". Intervengono monsignor Luca Bressan, Sebastiano Nerozzi, docente di Storia del pensiero economico all'Università cattolica, Giuseppe Dasti, responsabile del desk energy & utilities di Intesa Sanpaolo, Fabrizio Prestinoni, ingegnere e consulente strategico nel campo dell'energia, Daniele Ferrari, responsabile del Gad (Gruppo d'acquisto diocesano) e Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Riflessione conclusiva dell'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.Arcivescovado, sala conferenze, piazza Fontana, 2 (ore 10)58ª edizione di Bimbinfiera, la fiera evento dedicata a gravidanza, bebè e famiglie di Sfera MediaGroup, la divisione infanzia di RCS.Superstudio Maxi, via Moncucco, 35 (ore 11)Prima esecuzione assoluta della nuova produzione del Teatro alla Scala “Il piccolo principe”, Musica di Pierangelo Valtinoni, Libretto di Paolo Madron tratto dall’omonimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry.Teatro alla Scala (ore 11)"La pace chiama, io ci vado noi ci andiamo", presidio per chiedere il cessate il fuoco immediato, tregua, negoziati, stop di invio alle armi organizzato da Unione PopolarePiazza Duomo, angolo arengario (ore 15)Incontro focalizzato sui giovani “NiguardaMi” organizzato dal Pd Niguarda.Villa Clerici, sala convegni, via Terruggia (ore 17)MONZANell'ambito della campagna nazionale sui rischi naturali "Io non rischio" vengono allestiti gazebo informativi da parte del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Monza in collaborazione con le Scuole S. Luca e S. Biagio che hanno realizzato alcuni elementi dell'allestimento. Alle 10:30 è previsto l'incontro con i Sindaci dei Comuni che si affacciano sull'asta del fiume Lambro.Piazza Roma (dalle ore 9)”Fagiolata Solidale” con i volontari di "Spazio37", la struttura cittadina che gestisce il "Piano Freddo" e i senza fissa dimoraPortici dell'Arengario (ore 19:30) (Rem)