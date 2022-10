Brasile: vescovo Morelli, Bolsonaro "agente di satana" che sfrutta religione a fini elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione, Jair Bolsonaro, si comporta come "agente di Satana" per sfruttare la religione a fini elettorali. Lo ha detto il vescovo della diocesi di Luz, nello stato di Minas Gerais, Dom Mauro Morelli, criticando la presenza di Bolsonaro e dei suoi sostenitori al santuario della santa patrona del Paese, Nossa Senhora Aparecida, lo scorso mercoledì 12 ottobre. "Bolsonaro ad Aparecida si è comportato come un agente di Satana", ha dichiarato il vescovo in un tweet. "Lui e i suoi seguaci diabolici dovrebbero essere arrestati in flagrante come agitatori", ha aggiunto. Dom Mauro ha anche affermato che Bolsonaro "ha mancato di rispetto alla madre di Gesù" approfittando dell'evento religioso per fare campagna elettorale. Bolsonaro, di religione evangelica, ha partecipato alla messa accompagnato dal candidato governatore di San Paolo, Tarcisio de Freitas. (segue) (Brb)