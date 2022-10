Brasile: vescovo Morelli, Bolsonaro "agente di satana" che sfrutta religione a fini elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale nazionale del Brasile (Cnbb) ha espresso rammarico per "lo sfruttamento della fede e della religione come mezzo per raccogliere voti" al ballottaggio elettorale. Dal canto suo, il vescovo Morelli in una pubblicazione su Twitter del 5 ottobre aveva fatto campagna elettorale per il candidato alla presidenza Luiz Inacio 'Lula' da Silva "Votate 13! (numero elettorale associato a Lula) Il paese è diviso e votando 22 (numero elettorale associato a Bolsonaro) la divisione si allargherà a partire dalle vostre case. Cerchiamo di trovare un equilibrio democratico. Il presidente Lula non farà i propri interessi, né si appellerà ai militari, né sosterrà i miliziani", scriveva. (segue) (Brb)