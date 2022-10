Usa: sondaggio "Washington Post", Partito democratico favorito tra gli ispanici ma meno di 4 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il favore di cui il Partito democratico gode nelle comunità ispaniche degli Stati Uniti è ancora alto, ma inferiore rispetto a quattro anni fa. Lo rileva un sondaggio condotto dal quotidiano "Washington Post" e dall'istituto Ispos a meno di un mese dalle elezioni di medio termine. Stando alla rilevazione, i "latinos" sono particolarmente preoccupati dal problema dell'inflazione: rispetto a tale questione, un elettore su tre afferma di non fidarsi di alcun partito. I democratici si mantengono tuttavia in vantaggio sui repubblicani per quanto concerne tutti gli altri temi del dibattito politico, con un favore quantificabile in 28 punti percentuali sul tema del diritto all'aborto (che gli ispanici considerano la seconda questione più decisiva per il voto di novembre). Al momento, il 63 per cento degli elettori ispanici afferma che voterà per il Partito democratico, mentre il 36 per cento si dice a favore dei repubblicani. Si tratta di un vantaggio di 27 punti, simile a quello goduto dal presidente Joe Biden nel 2020 nella corsa alla Casa Bianca contro l'uscente Donald Trump, ma molto inferiore rispetto a quello di circa 40 punti che i democratici avevano in occasione delle elezioni di medio termine del 2018. (Was)