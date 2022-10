Ucraina: Gentiloni, serve più stabilità nel sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà internazionale nei confronti dell’Ucraina è fortissima: Stati Uniti e Unione europea sono fianco a fianco nel sostegno a Kiev contro l’invasione russa. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa a Washington con i giornalisti italiani. “L’obiettivo ora è rendere questo sostegno un po’ più stabile, per garantire ad un Paese in guerra la possibilità di far funzionare i servizi alla popolazione e il proprio bilancio, e serve una previsione concreta su quelli che potrebbero essere i contributi dai Paesi amici”, ha detto, aggiungendo che nelle prossime settimane la Commissione Ue preparerà una proposta per stabilizzare il sostegno all’Ucraina. (Was)