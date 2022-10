Francia: scioperi raffinerie, il 28,5 per cento delle stazioni di servizio è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28,5 per cento delle stazioni di servizio francesi sono in difficoltà a causa degli scioperi che stanno bloccando raffinerie e depositi di carburante. Lo ha annunciato la ministra della Transizione ecologia, Agnes Pannier-Runacher. Il dato ieri pomeriggio era al 29,1 per cento. La situazione migliora soprattutto nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, dove il tasso di stazioni in difficoltà è passato dal 38,8 per cento al 37 per cento(Frp)