Lombardia: Fontana, visita ad aree interne, ottimizzare fondi disponibili, garantire i servizi ed evitare lo spopolamento

- Il viaggio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per illustrare gli interventi di valorizzazione dell'Area Interna, “Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna”, iniziato a Civate e proseguito nel lecchese, è continuato in provincia di Bergamo e si è concluso con due appuntamenti a Sant'Omobono Terme. "Fin dall'inizio del mio mandato, anche grazie alle mie esperienze istituzionali precedenti - ha spiegato il presidente Fontana - ho detto di voler essere il 'sindaco di tutti i lombardi'. Ecco, anche le visite che in queste settimane stiamo svolgendo in tutta la Lombardia, con un confronto serrato con amministratori e stakeholder, vanno proprio in questa direzione". "La strategia delle 'Aree interne' - ha aggiunto il governatore - è uno strumento importante che, in tutta la Lombardia, consente di potenziare competitività e attrattività di questi territori mettendo in campo ulteriori risorse, integrando e ottimizzando i fondi già disponibili per garantire anche i servizi necessari ed evitare lo spopolamento". "Anche per questa area - ha spiegato l'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori - la perimetrazione delinea una prospettiva di lavoro sfidante, per estensione (41 Comuni, di cui 23 sotto i 5.000 abitanti), caratteristiche territoriali ed ambientali, vincoli anche infrastrutturali. A partire dai fabbisogni espressi dalle comunità di questo territorio e dalle risorse locali, attraverso un percorso di co-progettazione sarà possibile individuare politiche strategiche di sviluppo, ricercando sinergie tra diversi attori, linee di finanziamento e programmi di natura settoriale, interventi materiali e immateriali". (segue) (Com)