Lombardia: Fontana, visita ad aree interne, ottimizzare fondi disponibili, garantire i servizi ed evitare lo spopolamento (2)

- "Sono molto legata alla Valle Imagna, - ha detto l'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, anche per ragioni familiari - e conosco bene una realtà su cui Regione Lombardia, da tempo, sta investendo risorse per favorire sviluppo e competitività con l'obiettivo di valorizzare un territorio meraviglioso e dal grande potenziale. Con lo strumento del Piano Lombardia siamo infatti intervenuti su più fronti a sostegno delle Amministrazioni locali per potenziare, a esempio, le infrastrutture in chiave turistica. Ora, con la programmazione delle 'Aree interne', arriveranno nuove risorse per ulteriori investimenti. Proseguiamo il nostro lavoro con l'impegno di sempre e accanto a sindaci e amministratori locali". L'Area interna Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna (41 Comuni per un totale di 136.382 abitanti) è una delle aree interne individuate da Regione Lombardia nel documento “La Strategia Regionale 'Agenda del controesodo': individuazione delle Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027”. Due le Comunità montane: i Comuni bergamaschi appartenenti alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino sono 26. Quindici quelli appartenenti alla Comunità montana Valle Imagna. Valle San Martino: Caprino Bergamasco, Cisano, Pontida (il 4° è Torre de' Busi, tornato a far parte della provincia di Bergamo dal 27 gennaio 2018, dopo un periodo di 25 anni trascorso in provincia di Lecco). Valle Imagna: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota Imagna, Sant'Omobono Terme e Strozza in Valle Imagna. (segue) (Com)