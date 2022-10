Lombardia: Fontana, visita ad aree interne, ottimizzare fondi disponibili, garantire i servizi ed evitare lo spopolamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Fontana ha visitato il cantiere per il recupero del complesso romanico della Madonna del Castello ad Almenno San Salvatore. Il progetto ha previsto la realizzazione di opere per il consolidamento strutturale e il miglioramento sismico delle strutture esistenti; gli interventi sono stati cofinanziati con 150 mila euro complessivi. La visita è proseguita con un sopralluogo ai lavori effettuati presso il complesso di Cà Berizzi, in località Cà Berizzi, a Corna Imagna. Completamente restaurato e trasformato in un centro polifunzionale, ospita una Biblioteca, una struttura ricettiva e un centro di animazione culturale e di promozione dell'accoglienza. Dal 4 giugno 2015 Ca' Berizzi è aperto stabilmente, con biblioteca e sala multimediale con la sezione storica della biblioteca del Centro Studi, il “tesario” (costituito da diverse centinaia di tesi di laurea di etnologia, architettura e design) e l'archivio dei video e fono-documenti della memoria e dell'identità. Funge da centro di promozione e animazione territoriale. Dal 1° giugno 2016 sono stati attivati anche i servizi recettivi con ristorazione, camere per il pernottamento e sala convegni. (segue) (Com)