Lombardia: Fontana, visita ad aree interne, ottimizzare fondi disponibili, garantire i servizi ed evitare lo spopolamento (4)

- La visita del presidente è proseguita al Santuario della Cornabusa a Sant'Omobono Terme. Ricavato da una grotta naturale, aperta in una montagna a strapiombo sulla valle, il santuario situato nella frazione Cepino, inserito tra i luoghi del cuore del Fai (Fondo Ambiente Italiano), fu costruito nel corso dei secoli a partire dal '500 ed è il santuario più caratteristico della provincia di Bergamo. Per il Comune di Sant'Omobono Terme il Piano Lombardia ha finanziato l'intervento di messa in sicurezza della strada Sant'Omobono-Bedulita e i lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità al bivio per Santuario, per un totale di 112.500 euro. C'è un progetto per la Valle Imagna tra quelli ammissibili a finanziamento per l'agricoltura di montagna, nell'ambito di Arest: 'Waldmann: nuova energia dalle nostre radici', per un importo totale di sei milioni, è stato approvato a febbraio di quest'anno. Obiettivo dell'iniziativa è sostenere economicamente il sistema rurale e ambientale, attraverso lo strumento dell'Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (Arest). Con il Piano Lombardia sono stati assegnati 3.487.500 euro per un totale di 21 interventi (20 comunali, 1 della Comunità montana Valle Imagna). Gli incontri in valle Imagna del presidente Attilio Fontana si sono conclusi con la visita alla pasticceria Acquario di Sant'Omobono Terme, oggetto di recupero di un edificio storico, realizzato grazie al bando “Turismo e Attrattività di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e dei pubblici esercizi”. (Com)